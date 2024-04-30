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Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ — керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine
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Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ — керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine

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Укриття, школа
Шкільне укриття у Харкові. Telegram/ Ігор Терехов

Литва до кінця цього року планує побудувати шість підземних шкіл у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, можливо, у Харківській областях.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

Зокрема він розповів про роботу над великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які знаходяться неподалік фронту та постійно перебувають під російськими обстрілами.

"Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. У мирний час вони можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо", – сказав Жарновскіс.

Він уточнив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах: Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. За його словами, локацію шостого об'єкта ще визначають. Скоріше за все, це буде Харківщина.

"В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. І це – будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів не було. Серед іншого безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист. Наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. Гадаю, ми зможемо закінчити це будівництво вже цього року", – додав Жарновскіс.

У серпні 2023-го міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомляв, що освітні заклади у західних регіонах України найбільше оснащені укриттями, а найменше укриттів в областях, де відбуваються активні бойові дії.

7 грудня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що в Україні забезпечені укриттями майже 80% закладів освіти.

На початку лютого цього року освітній омбудсмен України Сергій Горбачов інформував, що під час дистанційного навчання укриття закладів освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу. Коли освітній процес не здійснюється, то укриття доступні для всіх охочих.

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