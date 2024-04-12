Глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні, 12 квітня, Кабінет міністрів затвердив зміни до субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. За його словами, у цьому році вісім областей України отримають 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах.

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

Прем'єр пояснив, що насамперед йдеться про регіони, наближені до зони бойових дій і озвучив суми, які отримають області на облаштування шкільних укриттів:

Харківська — 500 млн грн;

Дніпропетровська — 500 млн грн;

Запорізька — 500 млн грн;

Миколаївська — 200 млн грн;

Херсонська — 200 млн грн;

Одеська — 150 млн грн;

Сумська — 150 млн грн;

Чернігівська — 150 млн грн.

На початку лютого цього року освітній омбудсмен України Сергій Горбачов інформував, що під час дистанційного навчання укриття закладів освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу. Коли освітній процес не здійснюється, то укриття доступні для всіх охочих.

7 грудня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що в Україні забезпечені укриттями майже 80% закладів освіти.

У серпні 2023-го міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомляв, що освітні заклади у західних регіонах України найбільше оснащені укриттями, а найменше укриттів в областях, де відбуваються активні бойові дії.