Кабінет міністрів оновив склад робочої групи, яка займається розробкою механізмів відшкодування та створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном.

Про це на засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, українська влада планує відновлення, залучає до цього партнерів та шукає ресурси.

"Наша незмінна принципова позиція — РФ повинна за все заплатити сповна. Відповідно до оцінки, яку ми зробили зі Світовим банком, потреби на відбудову складають 486 млрд доларів. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тисяч житлових будівель, до 4 тисяч шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об’єктів", — сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що президент поставив завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України.

"Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу президента, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. Та створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном", — сказав він.

До складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, ОПУ, Верховної Ради, НБУ, українські та іноземні експерти.

"Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити", — сказав Шмигаль.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.