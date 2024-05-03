НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На відбудову потрібно $486 млрд: Кабмін створив групу з питань конфіскації російських активів
КАБМІНВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАЕкономікаПолітика

На відбудову потрібно $486 млрд: Кабмін створив групу з питань конфіскації російських активів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Засідання Кабміну
Засідання Кабміну. Фото: пресслужба КМУ

Кабінет міністрів оновив склад робочої групи, яка займається розробкою механізмів відшкодування та створив робочу підгрупу з питань конфіскації заморожених російських активів за кордоном.

Про це на засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, українська влада планує відновлення, залучає до цього партнерів та шукає ресурси.

"Наша незмінна принципова позиція — РФ повинна за все заплатити сповна. Відповідно до оцінки, яку ми зробили зі Світовим банком, потреби на відбудову складають 486 млрд доларів. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тисяч житлових будівель, до 4 тисяч шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об’єктів", — сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що президент поставив завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України.

"Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу президента, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. Та створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном", — сказав він.

До складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, ОПУ, Верховної Ради, НБУ, українські та іноземні експерти.

"Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити", — сказав Шмигаль.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Дрон, Україна
Виробники БПЛА зможуть отримувати гранти на пільгових умовах — Мінекономіки
Дрони, уряд
Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень на закупівлю дронів для ЗСУ — Шмигаль
Денис Шмигаль
Від початку року Україна отримала від міжнародних партнерів 12 млрд доларів
Кабінет міністрів України
Уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на світло для населення
На початок