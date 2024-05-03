Президент РФ Володимир Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, щоб покарати його за недосягнення військових цілей Кремля.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW зазначили, що Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним і це може свідчити про ймовірне бажання президента РФ послабити позиції Шойгу.

Дюмін, зокрема, поінформував Путіна про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну в президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області.

Губернатор зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

Він запевнив Путіна у прихильності виробництву зброї та підтримці ОПК Росії, зокрема в будівництві нових підприємств. Дюмін також розповів, що Тульська область відкрила один із перших центрів підготовки операторів безпілотників у співпраці з Міноборони РФ.

Аналітики зазначають, що звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року. Дюмін протягом 2022 і 2023 років неодноразово ставав на бік власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, намагаючись сприяти звільненням в Міноборони РФ.

"Ймовірно, Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня та перед інавгурацією президента 7 травня, можливо, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за невиконання військових цілей Кремля", — йдеться у звіті.

Зустріч Путіна і Дюміна викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі: численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації.

Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.

В ISW зазначили, що Шойгу мав особливо близькі стосунки зі своїм заступником, і що арешт Іванова разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу. Одне з російських джерел, однак, оцінило, що відставка Шойгу у 2024 році малоймовірна.

Зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт Іванова.

ISW регулярно помічає, що Путін регулярно змінює чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.

Що відомо про арешт Іванова

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві Іванов, зокрема, відповідав за будівництво та закупівлю товарів для армії.

Особливо великий розмір згідно із КК РФ починається із суми у 1 мільйон рублів. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Заступника очільника Міноборони РФ Тимура Іванова арештували через спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України. У березні кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів оборонного відомства РФ і зокрема до службової документації Іванова. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Тимур Іванов народився 1975 року в Москві. У 1997-му закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. У 1999–2012 роках працював на російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У 2012 році став заступником голови уряду Московської області. 2013-го очолив "Оборонсторой". З травня 2016 року призначений заступником міністра оборони. Має державні та відомчі нагороди.

У Міноборони РФ він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.