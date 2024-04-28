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FT: лідер КНДР хоче використати зв’язки з Росією для відновлення економіки
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FT: лідер КНДР хоче використати зв’язки з Росією для відновлення економіки

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Кім Чен Ин
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту на завод з виробництва зброї. Державне північнокорейське медіа KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається налагодити зв'язки з Росією, щоб відновити економіку КНДР.

Про це пише The Financial Times.

Як пише видання, нещодавно міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що економічна ситуація в КНДР "значно покращилася" в останні місяці завдяки російським постачанням продовольства, сировини та нафтопродуктів.

Відносини російського президента Володимира Путіна та лідера КНДР значно зміцнилися після початку повномасштабної війни в Україні.

"Конфлікт в Україні став для Північної Кореї справжнім успіхом… Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", — розповів науковець аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.

Зазначається, що економіка КНДР, яка переважно залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву за рахунок продовольства, палива та добрив із сусіднього Китаю — найбільшого торгового партнера Пхеньяну.

Експерт з економіки Північної Кореї у Шведському інституті міжнародних відносин Бенджамін Кацефф Зільберштейн, сказав, що Кім Чен Ин, схоже, був мотивований бажанням повернутися до ситуації, подібної до Холодної війни, коли Пхеньян міг "використовувати переваги двох покровителів, а не одного".

"Зміцнюючи своє економічне партнерство з Росією, одночасно зменшуючи свою залежність від Китаю, Кім Чен Ин відроджує цю стратегію", — сказав експерт.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

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