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Reuters: Єврокомісія запропонує санкції за військові поставки з КНДР до Росії
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Reuters: Єврокомісія запропонує санкції за військові поставки з КНДР до Росії

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Єврокомісія
Будівля із плакатом Єврокомісії. Getty Images

Єврокомісія запропонує запровадити санкції проти суден, які перевозять північнокорейську військову техніку до Росії, а також танкерів, які порушують цінове обмеження на російську нафту.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.

За інформацією, пропозиція буде озвучена в межах підготовки 14-го пакету санкцій проти Росії.

Під обмеження також можуть потрапити російські компанії, які закуповують обладнання для російської армії та юридичні особи з третіх країн, які постачають Росії електроніку, напівпровідники, чіпи європейського та американського походження.

Йдеться про компанії в ОАЕ, Киргизії, Туреччині та Китаї. Загалом під санкції можуть потрапити 40 таких компаній. Наразі Єврокомісія обговорює пропозицію приватно з членами ЄС, повідомили джерела.

Західні держави звинуватили Північну Корею в постачанні зброї, зокрема балістичних ракет і боєприпасів У лютому Сполучені Штати заявили, що з вересня Північна Корея поставила понад 10 000 контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

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