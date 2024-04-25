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"Наша Європа може загинути". Макрон закликав до посилення європейської оборони
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"Наша Європа може загинути". Макрон закликав до посилення європейської оборони

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Макрон закликав до посилення європейської оборони
Президент Франції Еммануель Макрон виголошує промову у Сорбонському університеті в Парижі, Франція, 25 квітня 2024 року. REUTERS/Christophe Petit Tesson/Pool

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у Сорбонні в Парижі заявив у четвер, 25 квітня, що Європа повинна прокинутися і усвідомити, що вона недостатньо озброєна перед обличчям глобальних загроз, таких як війна Росії в Україні, і що їй необхідно змінити масштаби оборони.

Про це пише Reuters.

Макрон заявив, що Європі необхідно створити європейську військову академію для підготовки європейських кадрів, посилити свої можливості в галузі кібербезпеки і сприяти розвитку європейської військової промисловості. Вона також повинна посилити військові зв'язки з Великою Британією.

"Існує ризик, що наша Європа може загинути. Ми не готові протистояти цим ризикам", — сказав Макрон у своїй промові в Сорбонському університеті в Парижі.

Він попередив, що військовий, економічний, торговельний та інші тиски можуть послабити і фрагментувати ЄС, що складається з 27 країн.

Макрон пропонує побудувати “надійну європейську оборону” і “європейську преференцію” щодо закупівлі військової техніки, передає Le Monde.

“Немає оборони без ОПК у цій сфері. Йдеться про те, щоб терміновість підтримки України перетворити на довгострокові зусилля. Тому я погоджуюся з тим, що нам потрібна європейська преференція в закупівлі військової техніки”, — сказав Макрон.

Макрон закликав європейців побудувати “надійну оборону європейського континенту”.

“Коли у нас є сусід, який став агресивним, який більше не пояснює свої межі, але має балістичні можливості, у яких він багато інновацій за останні роки (...), який має ядерну зброю та нарощував свої можливості. Ми чітко бачимо, що нам потрібно побудувати цю стратегічну концепцію надійної європейської оборони для себе”, — заявив Макрон.

Він пояснив, що саме тому в найближчі місяці запрошуватиме партнерів побудувати цю європейську оборонну ініціативу, яка, перш за все, має бути стратегічною концепцією. Макрон додав, що ядерне стримування є основою оборонної стратегії Франції. Тому, за його словами, це важливий елемент оборони європейського континенту.

“Саме завдяки цій надійній обороні ми зможемо побудувати гарантії безпеки, на які очікують усі наші партнери по всій Європі, і які також будуть спрямовані на створення спільної системи безпеки, гарантії безпеки для кожного”, — наголосив Макрон.

За його словами, потужна Європа – це Європа, яку поважають і яка забезпечує свою безпеку. А також яка передбачає наявність кордонів і їх захист, бачить ризики, яким вона піддається, і яка готується до них.

“Основною загрозою для європейської безпеки сьогодні є, очевидно, війна в Україні”, – заявив Макрон.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключаєможливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

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