На акціях першого травня в Парижі почалися заворушення: є затримані

У Франції демонстранти вийшли в різних містах на вулиці для оголошення своїх вимог до уряду. Десятки людей затримали.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Видання зазначає, що поліція втрутилася після того, як демонстранти почали громити вітрини та автобусні зупинки. Згідно з останніми даними, затримані 25 людей, а загалом обшуки провели у понад 900 учасників акції. Газета Le Figaro зазначає, що поліцейські застосували сльозогінний газ. Загальна кількість демонстрантів досягла 50 тисяч людей. Влада очікувала до 30 тисяч мітингувальників.

У Ліоні було затримано 22 учасників ходи за організацію заворушень: кілька людей напали на банк, пошкодили знаки та інше міське майно, а також напали на поліцейських. Двоє силовиків постраждали, повідомляє BFMTV. За різними даними, в акції беруть участь від 6,5 тисяч до 13 тисяч людей.

Протестувальник тримає плакат із закликом заборонити Ізраїлю участь в Олімпійських іграх під час першотравневої демонстрації, 1 травня 2024 року АР/Thomas Padilla Протестувальник тримає плакат проти паризьких Олімпійських ігор під час першотравневої демонстрації, 1 травня 2024 року АР/Thomas Padilla Протестувальників видно крізь розбите вікно під час першотравневої демонстрації в Парижі, 1 травня 2024 року АР/Thomas Padilla

У Парижі поліція нарахувала 18 тисяч демонстрантів, серед них помітні противники участі Ізраїлю в Олімпійських іграх. Мітинги загалом відбулися у Ніцці, Марселі, Страсбурзі, Клермон-Феррані та Ліоні. Гасла акцій організованих провідними профспілками Франції стали проти жорсткої економії, за зайнятість і заробітну плату.