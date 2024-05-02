У декількох областях РФ заявили про атаку дронів на енергетику

В Орловській та Курській областях Росії губернатори заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури. Вибухи чули й в інших областях.

Про це чиновники повідомили у своїх Telegram.

За даними губернатора Орловської області Андрія Кличкова, під час знешкодження дронів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Глазуновського і Свердловського районів регіону. Частина області залишилася без світла.

Губернатор Курської області Роман Старовойт теж згодом заявив про атаку дронів. Там без світла залишився один населений пункт.

Про спробу атаки безпілотників, якій вдалося запобігти, також повідомляв очільник прикордонної Брянської області Олександр Богомаз. За його твердженням, дрон нібито збили над Стародубським муніципальним округом.

Вже під ранок про атаку дронів заявила і влада Смоленської області. Як стверджує місцевий губернатор Василь Анохін — регіон "знову зазнав атаки українських БпЛА". За його словами, йдеться про територію Рославльського району, де "противник спробував заподіяти пошкодження об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури".

На території РФ вже майже регулярно відбуваються різноманітні вибухи та пожежі, а самі росіяни пов'язують це з атаками безпілотників. Такі події відбуваються у різних регіонах Росії.