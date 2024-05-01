В Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Це одне із нововведень у новому законі про мобілізацію, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Черногоренко.

За її словами це буде і окремий застосунок для смартфона. Нині Міноборони «отримує всі необхідні документи, щоб е-кабінет був доступний всім громадянам". Застосунок потрібно буде завантажити у App Store і Google Play Market, авторизуватися там і заповнити необхідні "поля". Все це можна буде зробити "не відвідуючи ТЦК".

Далі чиновниця розповідає, що для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК. До того ж усю інформацію можна буде оновити навіть із-за кордону.