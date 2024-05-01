2 травня — 799 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Ліквідація пожежі в Одесі
Триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок російського удару по Одесі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, у навколишніх будинках є вибиті вікна, повідомив керівник ОВА Кіпер.
Наразі відомо, що постраждали 14 людей, одного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості в лікарню.
В Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного
Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Це одне із нововведень у новому законі про мобілізацію, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Черногоренко.
За її словами це буде і окремий застосунок для смартфона. Нині Міноборони «отримує всі необхідні документи, щоб е-кабінет був доступний всім громадянам". Застосунок потрібно буде завантажити у App Store і Google Play Market, авторизуватися там і заповнити необхідні "поля". Все це можна буде зробити "не відвідуючи ТЦК".
Далі чиновниця розповідає, що для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК. До того ж усю інформацію можна буде оновити навіть із-за кордону.
У Міноборони пообіцяли запровадити електронну чергу до ТЦК
Міністерство оборони України "найближчим часом" впровадить так звану електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
У відомстві сподіваються, що розроблять "електронний запис" достатньо швидко. За її словами, впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз", а саме — величезні черги, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані.
Армія РФ атакувала Одесу балістикою, 13 людей поранені
Одесу атакували балістичними ракетами, відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа, повідомив керівник ОВА Кіпер.