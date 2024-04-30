Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у порушенні заборони на публікацію у соцмережах інформації про судовий процес над ним у справі про фінансові махінації й зобов'язав сплатити 9 тисяч доларів штрафу.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що суддя визнав Трампа винним у неповазі до суду за дев'ять порушень його наказу про нерозголошення, призначивши штраф у розмірі тисячу доларів за кожен випадок.

Мерчан також попередив експрезидента США, що не потерпить подальших порушень своїх наказів, і наголосив, що "якщо це буде необхідно та доречно за даних обставин", він призначить Трампу покарання у вигляді позбавлення волі.

Наказ судді забороняє колишньому президенту "робити або наказувати іншим робити публічні заяви про відомих або передбачуваних свідків щодо їхньої потенційної участі в розслідуванні або в цьому кримінальному провадженні", а також "публічні заяви щодо будь-якого потенційного присяжного або будь-якого присяжного".

У Нью-Йорку 15 квітня розпочався розгляд справи про нібито незаконні платежі експрезидента США Дональда Трампа порнозірці Стормі Деніелс.

У чому звинувачують Трампа

За матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Акторка хотіла розповісти ЗМІ про свій роман з Трампом. Сама виплата не порушує закон, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги з передвиборчого фонду Трампа, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається як кримінальне правопорушення.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Звинувачення проти Трампа будуватимуться на свідченнях Коена. Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс, Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, експрезиденту США загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Що відомо інші звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

16 лютого 2024 року суддя Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство. Справа пов’язана із завищенням вартості майна та брехнею у фінансових звітах для отримання кращих умов позики.

Енгорон виявив, що Трамп, його компанія та топменеджери брехали про статки у фінансових звітах, обманюючи банкірів і страховиків, які співпрацювали з Трампом.

25 березня експрезидент США Дональд Трамп отримав відстрочку стягнення понад 464 млн доларів, які заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Суддя ухвалив рішення за умови, що він внесе 175 мільйонів протягом 10 днів.

На початку квітня Трамп вніс заставу на суму 175 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство, щоб запобігти конфіскації владою Нью-Йорка власних активів, у тому числі нерухомості.