Чоловік підпалив себе біля суду, який розглядає кримінальну справу Трампа

Чоловік підпалив себе біля будівлі суду на Манхеттені, де відбувався відбір присяжних у кримінальній справі колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише американська газета The New York Times.

Перш ніж підпалити себе, чоловік розкидав біля суду листочки. Чоловік облив себе рідиною близько 13:35 за місцевим часом (20:35 за київським часом), коли стояв у парку Колт-Понд, через дорогу від будівлі суду. Незрозуміло, чому він пішов на такий крок.

Очевидці та поліцейські спробували загасити вогонь. Потерпілого відвезли машиною швидкої допомоги, він перебуває у критичному стані. Як вказує газета, це сталося у частині парку, де зібралися прихильники Трампа.

Згодом агентство Reuters повідомило, що поліція ідентифікувала чоловіка — Макс Аззарелло з Сент-Августина, штат Флорида. Сам Дональд Трамп не коментував інцидент.

Суд завершив 19 квітня формування колегії присяжних у кримінальній справі Трампа. У ній 12 основних та шість запасних присяжних.

У чому звинувачують Трампа

За матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена виплатив порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Жінка хотіла розповісти ЗМІ про свій роман з Трампом. Сама виплата не порушує закон, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги з передвиборчого фонду Трампа, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається як кримінальне правопорушення.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Звинувачення проти Трампа будуватимуться на свідченнях Коена. Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс, Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, експрезиденту США загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.