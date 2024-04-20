НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Нью-Йорку чоловік підпалив себе біля суду, який розглядає кримінальну справу Трампа
СШАДональд ТрампСудСвітПодії

У Нью-Йорку чоловік підпалив себе біля суду, який розглядає кримінальну справу Трампа

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чоловік підпалив себе біля суду, який розглядає кримінальну справу Трампа
Поліцейський гасить місце підпалу навпроти будівлі суду на Манхеттені, Нью-Йорк, США, 19 квітня 2024 року. REUTERS/Brendan McDermid

Чоловік підпалив себе біля будівлі суду на Манхеттені, де відбувався відбір присяжних у кримінальній справі колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише американська газета The New York Times.

Перш ніж підпалити себе, чоловік розкидав біля суду листочки. Чоловік облив себе рідиною близько 13:35 за місцевим часом (20:35 за київським часом), коли стояв у парку Колт-Понд, через дорогу від будівлі суду. Незрозуміло, чому він пішов на такий крок.

Очевидці та поліцейські спробували загасити вогонь. Потерпілого відвезли машиною швидкої допомоги, він перебуває у критичному стані. Як вказує газета, це сталося у частині парку, де зібралися прихильники Трампа.

Згодом агентство Reuters повідомило, що поліція ідентифікувала чоловіка — Макс Аззарелло з Сент-Августина, штат Флорида. Сам Дональд Трамп не коментував інцидент.

Суд завершив 19 квітня формування колегії присяжних у кримінальній справі Трампа. У ній 12 основних та шість запасних присяжних.

У чому звинувачують Трампа

За матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена виплатив порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Жінка хотіла розповісти ЗМІ про свій роман з Трампом. Сама виплата не порушує закон, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги з передвиборчого фонду Трампа, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається як кримінальне правопорушення.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Звинувачення проти Трампа будуватимуться на свідченнях Коена. Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс, Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, експрезиденту США загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Топ дня
Бронетранспортер Новатор
Палата представників США проголосувала за допомогу Україні, НАТО надасть більше систем ППО. 787 день війни. Онлайн Важливо
Палата представників США
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні Важливо
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
"Збереже тисячі життів": Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення законопроєкту про допомогу Україні
Конгресвумен Вікторія Спарц
Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників США
Танк Abrams
ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці — The New York Times
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував двосторонню безпекову угоду зі США та ще низкою країн
На початок