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Четвертий штат США висунув звинувачення союзникам Трампа у спробах зірвати вибори 2020 року — Politico
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Четвертий штат США висунув звинувачення союзникам Трампа у спробах зірвати вибори 2020 року — Politico

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Трамп, США
Експрезидент США Дональд Трамп виступає у Манчестері в межах нової передвиборчої кампанії, 27 квітня 2023 року. AP

Велике журі штату Аризона висунуло звинувачення 18 союзникам експрезидента США Дональда Трампа через спроби зірвати вибори 2020 року, включаючи колишнього главу апарату Білого дому Марка Медовза та адвокатів Руді Джуліані та Бориса Епштейна.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що в обвинувальному висновку, який містить пункти про змову, шахрайство та підробку документів, Трамп описується як співучасник. При цьому йому обвинувачення не висунуто.

"Підсудні та незасуджені співучасники планували запобігти законній передачі президентства, щоб зберегти необвинуваченого співучасника 1 на посаді проти волі виборців Аризони", — йдеться в обвинувальному акті.

Згідно з текстом обвинувального акту, співучасники планували запобігти законній передачі президентської влади, "щоб зберегти не обвинуваченого співучасника 1 на посаді проти волі виборців Аризони".

Серед обвинувачених – адвокати Джон Істман, Дженна Елліс і Крістіна Бобб, співробітник кампанії Трампа 2020 Майк Роман, а також 11 республіканців, які видавали себе за виборців президента штату, попри незначну перемогу там Джо Байдена. Серед останніх — ексголова Республіканської партії Аризони Келлі Уорд, сенатори штату Джейк Хоффман і Ентоні Керн, а також член комітету RNC Аризони Тайлер Бойер.

Спочатку повідомлялося, що розслідування генерального прокурора Аризони зосереджене в основному на "фальшивих виборцях", але протягом останніх місяців стало зрозуміло, що воно було "більш широким".

Генпрокурор Аризони Кріс Мейс є п’ятим прокурором, який висунув кримінальні звинувачення у зв’язку з розгалуженою спробою Трампа та його союзників вплинути на результати виборів 2020 року. Перед тим звинувачення висунули спеціальний прокурор Джек Сміт, прокуратури штатів Джорджія, Мічиган і Невада.

Звинувачення Трампа у фінансових махінаціях

За матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката Майкла Коена виплатив порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Жінка хотіла розповісти ЗМІ про свій роман з Трампом. Сама виплата не порушує закон, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги з передвиборчого фонду Трампа, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається як кримінальне правопорушення.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Звинувачення проти Трампа будуватимуться на свідченнях Коена. Трамп категорично заперечує, що у нього був секс зі Стормі Деніелс.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс, Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, експрезиденту США загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Що відомо інші звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

16 лютого 2024 року суддя Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство. Справа пов’язана із завищенням вартості майна та брехнею у фінансових звітах для отримання кращих умов позики.

Енгорон виявив, що Трамп, його компанія та топменеджери брехали про статки у фінансових звітах, обманюючи банкірів і страховиків, які співпрацювали з Трампом.

25 березня експрезидент США Дональд Трамп отримав відстрочку стягнення понад 464 млн доларів, які заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Суддя ухвалив рішення за умови, що він внесе 175 мільйонів протягом 10 днів.

На початку квітня Трамп вніс заставу на суму 175 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство, щоб запобігти конфіскації владою Нью-Йорка власних активів, у тому числі нерухомості.

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