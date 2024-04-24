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Влада Грузії продовжила термін безвізового перебування для українців до трьох років
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Влада Грузії продовжила термін безвізового перебування для українців до трьох років

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Грузія, Україна
Прапор Грузії. Getty Images

Уряд Грузії збільшив до трьох років термін безвізового перебування у країні для громадян України.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Відповідні зміни внесено до урядової постанови №255 "Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи", від 5 червня 2015 року.

Згідно з поправкою, українцям дозволено в'їзд до Грузії без візи та перебування у країні протягом повних трьох років. Раніше цей термін був обмежений одним роком, у лютому 2023 року продовжений до двох.

При цьому решта списку країн, для яких діє право безвізового перебування протягом року, у тому числі Росії, залишився без змін.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії було близько 27 тисяч громадян України.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН в справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 мільйона біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.

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