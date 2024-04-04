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У Польщі українських дітей зобов'яжуть відвідувати місцеві школи
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У Польщі українських дітей зобов'яжуть відвідувати місцеві школи

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З 1 вересня 2024 року всі українські діти, які зараз через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл.

Про це повідомила заступниця міністра Йоанна Муха, передає Радіо Свобода.

За її словами, відповідний законопроєкт Міністерство освіти Польщі вже на завершальному етапі.

Урядовиця зазначила, що після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", — сказала Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

20 лютого президент Польщі Анджей Дуда затвердив продовження перебування українських біженців на території держави до 30 червня 2024 року.

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