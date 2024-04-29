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Жінки, які доглядають за військовими з важкими травмами. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Жінки, які доглядають за військовими з важкими травмами. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Олена та Тетяна — дружини військовослужбовців. Після поранень чоловіків вони стали для них не тільки партнерками, а й доглядальницями, санітарками, тренерками. Олена Куліш допомагає чоловіку встати на ноги й ходити. Сімʼя облаштувала для Віктора домашній спортзал, де він тренується під наглядом дружини. Окрім допомоги у реабілітації, Олена виконує роботу по дому, яку раніше робив її чоловік.

Тетяна забрала свого чоловіка з лікарні додому попри те, що медики говорили: таких додому не беруть. Вона годує чоловіка через зонд, робить масажі проти пролежнів й лікувальні вправи. Вона не може відійти від Сергія, тому покинула роботу. Допомагають доглядати чоловіка й діти. Тетяна каже, що держава забуває про дружин, мам, партнерок, дітей, які беруть на себе функції соцпрацівників.

Дивіться репортаж Суспільного про жінок, які присвячують своє життя догляду за чоловіками-ветеранами.

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