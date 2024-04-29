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У Повітряних силах розповіли, як Україна буде захищати F-16 на аеродромах
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У Повітряних силах розповіли, як Україна буде захищати F-16 на аеродромах

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Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що є низка напрацювань, як можна безпечно розмістити винищувачі F-16 в Україні, аби вони могли ефективно виконувати завдання.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Євлаш зазначив, що після отримання західних літаків українські військові зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних атак та завдання ударів по російських окупантах.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, мовиться про підземні сховища та бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", — сказав речник ПС.

Майор підкреслив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де РФ буде складно виявити винищувачі. Для цього, зокрема буде застосуватись різний набір методів, аби вводити росіян в оману.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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