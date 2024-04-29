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Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій щодо загиблих захисників
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Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій щодо загиблих захисників

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Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій про загиблих захисників
Шахраї крадуть акаунти WhatsApp за допомогою фейкових петицій щодо загиблих захисників. Нацполіція Тернопільської області

Фахівці CERT-UA попереджають про нову шахрайську схему, спрямовану на крадіжку в українців акаунтів WhatsApp. Шахраї розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання “Герой України” посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку “Електронних петицій”.

Про це повідомила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Алгоритм дій шахраїв наступний:

  • Користувач переходить за посиланням у фейковому повідомленні.
  • На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.
  • Користувач вводить код у WhatsApp, щоб “додати довірений пристрій”.
  • Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp користувача.

“Як наслідок, зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені”, — йдеться у повідомленні.

Рекомендації Держспецзв’язку щодо того, як захиститися:

  • Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
  • Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка “Електронних петицій” розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
  • Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
  • Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
  • Налаштуйте двофакторну автентифікацію.

У разі виявлення підозрілої активності потрібно звернутися в CERT-UA за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.

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