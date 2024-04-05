Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій попереджає громадян про поширення у соцмережах від імені віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук неправдивої інформації про соціальну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що нещодавно з’явилася фейкова інформація, яку подають від імені віцепрем’єр-міністерки.

Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон.

“Як це зробили? До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – вийшов фейк”, — пояснили у пресслужбі.

При цьому була використана фраза віцепрем’єр-міністерки, яку вона насправді сказала в іншому контексті. Цитата “Щойно завершилося засідання Кабінету Міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…” стосувалась одноразової грошової допомоги від держави, що виплачувалася мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву військом Каховської ГЕС 2023 року.

“Наголошуємо! Щодо соціальних виплат просимо керуватися лише офіційною інформацією від державних органів. А також — не відкривати підозрілі посилання, не надавати свої персональні та банківські дані”, — йдеться у повідомленні.