У Запоріжжі поліцейські на конях патрулюють Хортицю. На день долають 10-15 кілометрів та можуть дістатися до найвіддаленіших частин острова, куди не проїде жоден автомобіль.
Як поліцейські вчились їздити верхи та патрулюють заповідник — дізнавалися кореспонденти Суспільного.
На конях правоохоронці можуть дістатися до найвіддаленіших частин Хортиці, куди не проїде жоден автомобіль. Патрулюючи місцевість долають близько 10-15 кілометрів на день. Кажуть, жителі Запоріжжя реагують позитивно на патруль на конях.