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Долають 10-15 кілометрів на день: у Запоріжжі поліцейські на конях патрулюють Хортицю
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Долають 10-15 кілометрів на день: у Запоріжжі поліцейські на конях патрулюють Хортицю

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У Запоріжжі поліцейські на конях патрулюють Хортицю. На день долають 10-15 кілометрів та можуть дістатися до найвіддаленіших частин острова, куди не проїде жоден автомобіль.

Як поліцейські вчились їздити верхи та патрулюють заповідник — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На конях правоохоронці можуть дістатися до найвіддаленіших частин Хортиці, куди не проїде жоден автомобіль. Патрулюючи місцевість долають близько 10-15 кілометрів на день. Кажуть, жителі Запоріжжя реагують позитивно на патруль на конях.

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