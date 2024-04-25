Кілька людей отримали травми внаслідок інциденту у центрі Лондона, коли пара коней кавалерійської армії втекла з репетиції параду і промчала галопом у центрі Лондона.

Про це пише CNN.

Речник британської армії повідомив, що кілька співробітників і коней отримали поранення, їм надається відповідна медична допомога.

"Сьогодні вранці кілька військових коней розв’язалися під час навчань. Наразі всіх коней вилучено та повернуто до табору", — йдеться у повідомленні британської армії.

За їхніми даними, шість солдатів і сім коней із лейбгвардії проводили репетицію параду. У цей час неподалік тривали будівельні роботи, це налякало тварин. П'ятеро коней вирвалися з упряжі, двоє залишилися на місці.

Згодом у соціальних мережах люди почали публікувати відео, як коні мчаться середмістям. Тварини розбили кілька вітрин, а одна коняка пошкодила лобове скло двоповерхового туристичного автобуса.

За кілька годин поліція опублікувала повідомлення, що всіх коней знайшли та повернули до кавалерії.