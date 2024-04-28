НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський про міжнародну роботу України: "Готуємось до саміту миру у Швейцарії"
ЗеленськийУКРАЇНАШВЕЙЦАРІЯНАТОВторгнення Росії в УкраїнуПодіїПолітика

Зеленський про міжнародну роботу України: "Готуємось до саміту миру у Швейцарії"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада на всіх рівнях взаємодіє з партнерами, щоб досягти рівня оперативності в допомозі, яка буде здатна зірвати військові плани Росії.

Про це глава держави сказав під час свого звернення 28 квітня.

"Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні. Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі Україна та США працюють над двосторонньою безпековою угодою. За його словами, йдеться про конкретні пункти документа.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Наша мета в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства", — розповів він.

Зеленський поінформував, що на цьому тижні теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної.

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", — сказав президент.

Він додав, що також триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться влітку цього року.

"Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в НАТО", — сказав Зеленський.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Топ дня
Карін Жан-П'єр
Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Ракетний удар по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до пʼяти
Генштаб ЗСУ втрати врога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення 30 квітня, війна в Україні, обстріли
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
"Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера" в Одесі, 29 квітня
Удар по Одесі, вбиті військові в Німеччині та новий пакет допомоги. 797 день війни. Онлайн

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Зеленський, Столтенберг
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вашингтоні
Володимир Зеленський
Безпекові угоди з партнерами "дійсно допомогли" Україні — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, від чого залежить потужність війська та перехоплення ініціативи на фронті: назвав три пункти
Столтенберг і Зеленський
Генсек НАТО приїхав до України та зустрівся із Зеленським
На початок