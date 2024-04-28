Зеленський про міжнародну роботу України: "Готуємось до саміту миру у Швейцарії"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада на всіх рівнях взаємодіє з партнерами, щоб досягти рівня оперативності в допомозі, яка буде здатна зірвати військові плани Росії.

Про це глава держави сказав під час свого звернення 28 квітня.

"Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні. Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі Україна та США працюють над двосторонньою безпековою угодою. За його словами, йдеться про конкретні пункти документа.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Наша мета в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства", — розповів він.

Зеленський поінформував, що на цьому тижні теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної.

"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став справді глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", — сказав президент.

Він додав, що також триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться влітку цього року.

"Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в НАТО", — сказав Зеленський.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.