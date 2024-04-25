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Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
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Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні

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Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Українська влада працює над контрактами на виробництво зброї та техніки в Україні, іде робота з партнерами над інвестиціями у виробництво.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 25 квітня.

За словами Зеленського, кожен виробник має отримати довгострокову впевненість у тому, що кожен контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою.

“Ми працюємо і з нашими партнерами над інвестиціями у виробництво в Україні – уже зараз за деякими напрямами можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів. Виробничі потужності достатньо широкі”, — сказав Зеленський.

Зокрема, за словами президента, під час візитів та перемовин, у контактах урядовців із партнерами обговорюється можливість більш масштабного залучення фінансів.

“Щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали”, — сказав Зеленський.

Він також подякував всім, хто проявив свій інтерес і докладає сил до такої взаємодії.

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту "життєво необхідних для країни об’єктів", ситуації на фронті та забезпечення армії зброєю.

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