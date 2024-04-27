Бельгія виділить 213 млн доларів на ініціативу ППО для України

Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети.

Про це повідомила 26 квітня під час брифінгу міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, якого цитує бельгійський телеканал RTBF.

Україна відчуває нестачу систем протиповітряної оборони на тлі зростання нападів Росії на населені пункти та енергетичну інфраструктуру.

Дедондер зазначила, що Бельгія надасть Україні додаткові ракети з власних військових запасів для систем ППО. Вона не уточнила кількість і тип озброєння, яке буде відправлено до Києва.

"Наше повідомлення завжди те саме: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення та поступиться незаконно окупованими територіями, конфлікт припиниться. Ми ніколи не зупинимось, щоб повторити нашу вимогу щодо припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", — сказала Дедондер.

Раніше Брюссель анонсував перші винищувачі F-16, які будуть поставлені в Україну "пізніше цього року.

Про це стало відомо після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулося в онлайн-режимі 26 квітня, у день її дворічної річниці.

Раніше іспанська El Pais з посиланням на власні джерела писала, що Іспанія передасть Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Британська газета з посиланням на власні джерела писала, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони.