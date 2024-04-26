Бельгія цьогоріч поставить Україні перші літаки F-16

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер під час брифінгу 26 квітня заявили, що Брюссель поставить Україні перші винищувачі F-16 пізніше цього року.

Про це повідомляє бельгійське інформаційне видання RTBF.

Бельгія була однією з перших країн, які приєдналися до тренувальної коаліції F-16, створеної влітку 2023 року для посилення ВПС України. Ініціаторами цієї ініціативи виступили США, Данія та Нідерланди.

"У координації з нашими партнерами по коаліції F-16 наша країна докладе всіх зусиль, щоб прискорити поставки, якщо це можливо, до кінця цього року", — сказав Дедондер.

Міністр оборони США Ллойд Остін також оголосив під час зустрічі "Рамштайн" 26 квітня, що цього року в Україну почне прибувати "більше ескадрильї" подарованих F-16 разом із підготовленими пілотами та технарями.

Оголошення супроводжує новини про те, що США підготували негайний пакет військової допомоги вартістю 1 мільярд доларів для надсилання Україні, а також пакет озброєння на 6 мільярдів доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Нідерланди, Данія та Норвегія також зобов’язалися поставити Україні десятки американських літаків четвертого покоління, хоча точні терміни та кількість літаків, які будуть відправлені, залишаються незрозумілими.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Нині навчання тривають.