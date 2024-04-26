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Канада оголосила додаткову військову допомогу Україні. Кошти підуть на виробництво дронів та закупівлю снарядів
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Канада оголосила додаткову військову допомогу Україні. Кошти підуть на виробництво дронів та закупівлю снарядів

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Міністр оборони Канади Білл Блер
Міністр оборони Канади Білл Блер. AP

Канада оголосила додаткову військову допомогу Україні загальним обсягом у майже 12 мільйонів доларів.

Про виділення допомоги заявив міністр оборони Канади Білл Блер на полях 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає канадське оборонне відомство.

Зокрема Канада виділяє 3 мільйони доларів на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом. Зазначається, що це перший випадок, коли Канада робить прямий внесок у виробництво військових безпілотників в Україні. Пожертва була зроблена у співпраці з Великою Британією.

Крім того, Канада зробить додатковий внесок у розмірі близько 13 мільйонів доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставки боєприпасів великого калібру для України.

"Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що буде підтримувати Україну доти, доки буде потрібна перемога", — зазначив Блер.

Що відомо про чеську ініціативу про постачання Україні снарядів із третіх країн

Президент Чехії Петр Павел у лютому заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

"Ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити (в Україну — ред.), — зазначив президент.

Вже на початку березня Петр Павел повідомив, що союзники України вже зібрали всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. За його словами, у програмі закупівель взяли участь 18 країн. Він не оголошував суми, виділеної європейськими державами, уточнивши, що збір закрила Норвегія 7 березня.

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