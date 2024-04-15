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Україна отримає 3 мільйони євро на FPV-дрони від Литви та 450 БпАК від Канади й БПЛА від ФРН — Міноборони
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Україна отримає 3 мільйони євро на FPV-дрони від Литви та 450 БпАК від Канади й БПЛА від ФРН — Міноборони

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Дрон, БПЛА
Військовий з дроном. Генштаб ЗСУ

У Міноборони України прозвітували про роботу Коаліції дронів, співлідером якої є Велика Британія і до якої наразі входять Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина, Австралія та Швеція. На позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів, що відбулося напередодні, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття російських атак.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

За результатами засідання, Канада влітку цього року розпочне передачу 450 багатоцільових БпАКБезпілотний авіаційний комплекс. SkyRanger, Литва виділить для України 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів, а Німеччина передасть розвідувальні безпілотники VECTOR 211. Крім цього, Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час звернення до учасників Коаліції підкреслила, що ситуація на фронті змінюється щодня, а противник продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо українську енергетичну інфраструктуру.

"Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", — додала урядовиця.

Зі свого боку міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

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