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Канада передасть Україні $1,6 млрд упродовж п'яти років
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Канада передасть Україні $1,6 млрд упродовж п'яти років

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Прапор Канади. Getty Images

Влада Канади має намір упродовж найближчих п'яти років надати Україні летального та нелетального озброєння на 1,6 млрд канадських доларів (1,16 млрд доларів США — Ред.).

Про це йдеться у проєкті федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1 квітня, пише CP24.

"У бюджеті 2024 року пропонується протягом п'яти років, з 2024-2025 років, виділити 1,6 млрд доларів міністерству національної оборони Канади для надання летальної та нелетальної військової допомоги Україні", — йдеться у бюджеті Канади.

У проєкті бюджету уточнюється, що з початку повномасштабної війни Україна отримала від Канади зброї на понад 4 млрд канадських доларів (2,91 млрд доларів США — Ред.).

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