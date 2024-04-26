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Підсумки "Рамштайну", допомога від США та Канади. 794 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Підсумки "Рамштайну", допомога від США та Канади. 794 день війни. Онлайн

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Удар по Костянтинівці 25 лютого 2024
Пожежники на місці російського ракетного удару по залізничній станції у Костянтинівці, 25 лютого 2024 року. REUTERS/Thomas Peter

27 квітня — 793 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Іспанія оголосила про нову військову допомогу Україні

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн" оголосила про нову військову допомогу Україні. Її запланували на наступні місяці. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

Військова включає легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю та гаубиці польової артилерії, а також боєприпаси 155 та 120 мм калібрів.

Говорячи про внесок Іспанії в протиповітряну оборону України, керівниця іспанського Міноборони оголосила про відправку "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності", які прибудуть на логістичну базу "через чотири дні".

Чиновниця також розповіла про іспанські пожертвування для України, згадуючи про відправку медикаментів та індивідуальних бойових аптечок.

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