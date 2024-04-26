Британський король Чарльз ІІІ наприкінці квітня повернеться до виконання державних обов'язків і водночас продовжуватиме проходити лікування від раку.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Зазначається, що лікарі достатньо задоволені прогресом у лікуванні, щоб король міг повернутися до роботи.

У Букінгемському палаці також заявили, що король "дуже заохочений" відновленням своїх державних обов'язків, які розпочнуться з візиту до центру лікування раку разом із королевою Каміллою 30 квітня.

Що відомо про хворобу британського монарха

Про те, що 75-річний король Чарльз планує провести "корекційну процедуру" з приводу збільшеної простати, Букінгемський палац повідомив 17 січня 2023 року.

Доброякісне збільшення простати зустрічається у чоловіків старше 50 років і, як правило, не є серйозним захворюванням, повідомляється на сайті Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства (NHS). Проте 5 лютого у короля діагностували рак. Тип раку не виявили, але монарх вже почав "регулярне лікування".

Також 22 березня принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення. Кейт Міддлтон сказала, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.