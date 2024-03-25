НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Принцесу Кейт тролили в соцмережах, бо вона не розповідала про свій стан. Хто це міг робити
КОРОЛІВСЬКА РОДИНАВЕЛИКА БРИТАНІЯДЕЗІНФОРМАЦІЯСоцмережіКИТАЙЖиттяСвітПодіїПолітика

Принцесу Кейт тролили в соцмережах, бо вона не розповідала про свій стан. Хто це міг робити

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кетрін принцеса Уельська Кейт Мідлтон
Офіційна поява Кейт Міддлтон на публіці 25 грудня 2023 року. Getty Images/AFP/Adrian DENNIS

Принцесу Уельську Кетрін тролили в соціальних мережах через те, що вона не відразу розповіла про своє онкозахворювання. Подейкують, що за інформаційними нападами можуть стояти Китай та Росія.

Про це написало британське видання The Daily Telegraph.

Після того, як Кейт оголосила про свій діагноз, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак згадав про те, що останніми тижнями деякі світові ЗМІ та дописувачі в соціальних мережах "несправедливо ставилися" до принцеси.

І навіть після її відеозвернення 22 березня нападки продовжилися. Кетрін, звертаючись до народу, сказала: "Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам як сім’ї зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершу своє лікування". Але в мережі її продовжили критикувати за те, що вона довго не розповідала про свій стан.

Імран Ахмед, виконавчий директор Центру протидії цифровій ненависті у Британії, сказав, що теорії змови про принцесу поширені у соцмережах з метою охопити мільйонну аудиторію.

"[Соціальні медіва] беруть найбільш суперечливу інформацію та висувають її на перший план", — додав він.

Джерело в британському уряді розповіло Telegraph, що джерело інфоатак, імовірно, — недружні держави:

"Частиною способу дії ворожих держав є дестабілізація ситуації — незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів чи інших інститутів", — сказали в коментарі виданню.

Тролів множать Китай, Росія та Іран, зазначив співрозмовник Telegraph. Минулого місяця Велика Британія запровадила санкції проти китайських компаній, звинувачених у сприянні Росії у війні в Україні. Із цим мож бути пов'язана спроба дестабілізації в європейській країні, яку втілюють через атаки на представницю королівської родини.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення 22 березня. Кейт Міддлтон говорила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.

У лютому у Букінгемському палаці розповіли, що у британського монарха Чарльза ІІІ діагностували рак, але король вже почав "регулярне лікування".

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон
У Кейт Міддлтон діагностували рак
Кейт Міддлтон
Британський таблоїд опублікував перше відео з принцесою Уельською після операції
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Принцеса Уельська Кейт
Виявили ознаки цифрової маніпуляції: інформагентства відкликали фото принцеси Уельської Кейт із дітьми. Вона перепросила
На початок