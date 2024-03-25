Принцесу Уельську Кетрін тролили в соціальних мережах через те, що вона не відразу розповіла про своє онкозахворювання. Подейкують, що за інформаційними нападами можуть стояти Китай та Росія.

Про це написало британське видання The Daily Telegraph.

Після того, як Кейт оголосила про свій діагноз, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак згадав про те, що останніми тижнями деякі світові ЗМІ та дописувачі в соціальних мережах "несправедливо ставилися" до принцеси.

І навіть після її відеозвернення 22 березня нападки продовжилися. Кетрін, звертаючись до народу, сказала: "Ми сподіваємося, що ви зрозумієте, що нам як сім’ї зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершу своє лікування". Але в мережі її продовжили критикувати за те, що вона довго не розповідала про свій стан.

Імран Ахмед, виконавчий директор Центру протидії цифровій ненависті у Британії, сказав, що теорії змови про принцесу поширені у соцмережах з метою охопити мільйонну аудиторію.

"[Соціальні медіва] беруть найбільш суперечливу інформацію та висувають її на перший план", — додав він.

Джерело в британському уряді розповіло Telegraph, що джерело інфоатак, імовірно, — недружні держави:

"Частиною способу дії ворожих держав є дестабілізація ситуації — незалежно від того, підриває це легітимність наших виборів чи інших інститутів", — сказали в коментарі виданню.

Тролів множать Китай, Росія та Іран, зазначив співрозмовник Telegraph. Минулого місяця Велика Британія запровадила санкції проти китайських компаній, звинувачених у сприянні Росії у війні в Україні. Із цим мож бути пов'язана спроба дестабілізації в європейській країні, яку втілюють через атаки на представницю королівської родини.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кетрін повідомила про своє онкозахворювання під час відеозвернення 22 березня. Кейт Міддлтон говорила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.

У лютому у Букінгемському палаці розповіли, що у британського монарха Чарльза ІІІ діагностували рак, але король вже почав "регулярне лікування".