У Кейт Міддлтон діагностували рак

У 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін (Кейт Міддлтон) діагностували онкологічне захворювання.

Про це сама принцеса повідомила під час відеозвернення 22 березня.

Кейт Міддлтон повідомила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Тип раку Кейт не назвала.

Принцеса Уельська додала, що розпочала лікування і проходить "курс превентивної хіміотерапії". Наразі Кетрін планує зосередитись на лікуванні та повернутись до виконання державних справ, коли це дозволить її стан здоровʼя.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак побажав Кейт Міддлтон швидкого одужання.

"Мої думки з принцесою Уельською, принцом Уельським, королівською родиною та особливо з її трьома дітьми у цей складний час", — зазначив він.

Глава британського уряду також заявив, що заява Кейт була сміливою і наголосив, що принцесі має бути гарантована приватність у тому, що стосується її здоровʼя та лікування.

Що передувало

Від початку 2024 року шанувальників британської королівської родини турбує таємниче зникнення принцеси Вельської Кетрін Міддлтон. Після операції на черевній порожнині в січні вона офіційно не з'являлася на публіці, а в нещодавній фотографії Кейт із дітьми провідні інформаційні агентства виявили фотошоп.

Масла у вогонь підлив новий скандал: британський таблоїд опублікував перше відео з принцесою після операції, навколо якого вже вибудовуються конспірологічні теорії. Користувачі інтернету припускають, що в ролику зняли двійника Міддлтон, або ж відео взагалі міг згенерувати штучний інтелект.

У лютому рак діагностували також у британського короля Чарльза III. Тоді у Букінгемському палаці заявили, що монарх вже почав "регулярне лікування".