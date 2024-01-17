Принцесу Кетрін прооперували, а король Чарльз ІІІ лягає до лікарні. Що відомо

Наступного тижня король Великої Британії Чарльз ІІІ ляже в лікарню для лікування збільшеної передміхурової залози (простати). У Букінгемському палаці заявили, що захворювання короля доброякісне, але він пройде "коригувальну процедуру". Також стало відомо, що принцеса Уельська Кетрін проведе в лікарні до двох тижнів після операції на черевній порожнині, яка відбулась напередодні.

Про це пише ВВС.

Публічні виступи 75-річного короля відкладуть на короткий період одужання, повідомили в палаці.

"Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", — йдеться в заяві.

Доброякісне збільшення простати зустрічається у чоловіків старше 50 років і, як правило, не є серйозним захворюванням, повідомляється на сайті Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Зазначається, що приблизно кожен третій чоловік віком понад 50 років має певні симптоми збільшення простати — залози, яка розташована безпосередньо під сечовим міхуром. Хоча зазвичай це не становить серйозної загрози для здоров'я, але може викликати симптоми та проблеми, зокрема утруднене сечовипускання або спорожнення сечового міхура. Цей стан не означає, що пацієнт має підвищений ризик розвитку раку простати.

Як пише ВВС, повідомлення Букінгемського палацу є другою важливою новиною про стан здоров'я членів королівської сім'ї, що з'явилася в середу, 17 січня.

Раніше стало відомо, що дружина принца Вільяма, принцеса Уельська Кетрін проведе в лікарні до двох тижнів, відновлюючись після операції на черевній порожнині у вівторок.

За повідомленням Кенсінгтонського палацу, операція була запланована і пройшла успішно. Інші подробиці про її стан не розголошуються, зазначається лише, що це не рак. Палац також повідомив, що 42-річна принцеса хоче вибачитись за те, що відклала зустрічі.

Навряд чи вона повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня, йдеться у заяві.

"Вчора (16 січня — ред.) Її Королівська Високість Принцеса Уельська була госпіталізована для проведення планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, після чого повернеться додому для продовження одужання. Згідно з поточними медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня", — повідомили у палаці.

Зазначається, що принцеса сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання, щоб її особиста медична інформація залишалася приватною.

Як пише ВВС, принц Уельський Вільям не виконуватиме жодних офіційних обов'язків, поки його дружина перебуває в лікарні або одразу після виписки.

Як це зазвичай буває з високопоставленими членами королівської родини, палац не розголошує подробиць про стан принцеси і не буде надавати поточних коментарів щодо її одужання.

“Але з тривалості перебування Кетрін у лікарні і тону заяви палацу зрозуміло, що стан її здоров'я серйозний. Операція, яка відбулася у вівторок, була досить серйозною, щоб тримати її в лікарні до двох тижнів, і очікується, що одужання може зайняти до трьох місяців. Багато незначних захворювань можна вилікувати і невдовзі відправити пацієнтку додому”, — пише ВВС.

Зазначається, що у грудні у Кетрін був досить завантажений розклад. Жодних ознак, що вона погано почувалася під час публічних виступів, не було.