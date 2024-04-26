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ДПСУ щоденно викриває до 10 чоловіків, які намагаються перетнути кордон з підробними документами
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ДПСУ щоденно викриває до 10 чоловіків, які намагаються перетнути кордон з підробними документами

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Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. УНІАН

Щоденно Державна прикордонна служба України викриває до 10 осіб ,які намагаються використовувати підробні документи для перетину кордону.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Це різного роду документи, які давали підстави на перетин кордону. У тому числі про непридатність до військової служби, багатодітсво", — уточнив Демченко.

Він водночас наголосив, що ДПСУ володіє технічними засобами для перевірки документів на предмет підробок. Зокрема з березня налагоджено інформаційний обмін між базою ДПС і системою "Оберіг", завдяки якій прикордонники можуть бачити, чи дійсно документи у ТЦК видавалися особі.

Речник також додав, що станом на зараз загальний потік людей, який перетинає кордон, не збільшується і не зменшується .

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

Співавторка: Дарина Григоренко.

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