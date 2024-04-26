Щоденно Державна прикордонна служба України викриває до 10 осіб ,які намагаються використовувати підробні документи для перетину кордону.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Це різного роду документи, які давали підстави на перетин кордону. У тому числі про непридатність до військової служби, багатодітсво", — уточнив Демченко.

Він водночас наголосив, що ДПСУ володіє технічними засобами для перевірки документів на предмет підробок. Зокрема з березня налагоджено інформаційний обмін між базою ДПС і системою "Оберіг", завдяки якій прикордонники можуть бачити, чи дійсно документи у ТЦК видавалися особі.

Речник також додав, що станом на зараз загальний потік людей, який перетинає кордон, не збільшується і не зменшується .

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

Співавторка: Дарина Григоренко.