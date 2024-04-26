Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим стосовно чоловіків, які перебувають на території України.

Про це очільник української дипломатії повідомив під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

Кулеба зазначив, що всі чоловіки призовного віку, які покинули державу після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримували правові статуси, а також соцвиплати через те, що вони є громадянами України.

Глава МЗС підкреслив, що його завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і він робитиме це, "але мовиться про справедливість".

"Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", — додав Кулеба.

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.