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США готуються оголосити один з найбільших пакетів допомоги Україні на $6 млрд — Politico
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США готуються оголосити один з найбільших пакетів допомоги Україні на $6 млрд — Politico

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP

У США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні в рамках програми USAI. Його загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За їхніми словами, пакет може бути завершений про виділення макета можуть оголосити 26 квітня. Він буде частиною фінансування Україні в розмірі 61 мільярда доларів ухваленого Конгресом США і підписаний президентом Джо Байденом.

За словами двох офіційних осіб і третьої особи, знайомої з планом, пакет включатиме боєприпаси для ЗРК Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Видання зазначає, що швидше за все, це озброєння прибуде в Україну за кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не вилучає його із поточних запасів США.

Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі у форматі Рамштайн 26 квітня.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

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