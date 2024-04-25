Речник 26-ї артилерійської бригади ЗСУ ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков поінформував, що російські війська почали використовувати на фронті так званий "танк-черепаху". За його словами, це радянський Т-72, який окупанти обшивають деревом для захисту від дронів.

Про це Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На нашому напрямку ми давно вже можемо спостерігати такий чудо-захист. Могли спостерігати техніку, обшиту деревиною, якимись колонами. Це досить поширене явище, це їх захист від наших FPV-дронів, від наших кумулятивних снарядів", — сказав він.

Калашніков зазначив, що таке "ноу-хау" навряд чи можна назвати ефективним захистом.

"Досить часто їм це не допомагає. Якщо брати ці танки, то там і мобільність погіршується і кут огляду теж погіршується. І можна сказати, що їх нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки. І не допомагають", — сказав військовий.

Він додав, що якщо брати дрони українських Сил оборони, то професійні оператори, які ними керують, все одно знаходять можливості для враження такої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 квітня від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 462 980 військовослужбовців і, зокрема, 7 255 танків.