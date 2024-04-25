НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російські військові обшивають танки деревом — речник 26-ї артбригади ЗСУ ім. Дашкевича
ЗброяРОСІЯУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технології

Російські військові обшивають танки деревом — речник 26-ї артбригади ЗСУ ім. Дашкевича

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ
Російський танк. Getty Images

Речник 26-ї артилерійської бригади ЗСУ ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков поінформував, що російські війська почали використовувати на фронті так званий "танк-черепаху". За його словами, це радянський Т-72, який окупанти обшивають деревом для захисту від дронів.

Про це Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На нашому напрямку ми давно вже можемо спостерігати такий чудо-захист. Могли спостерігати техніку, обшиту деревиною, якимись колонами. Це досить поширене явище, це їх захист від наших FPV-дронів, від наших кумулятивних снарядів", — сказав він.

Калашніков зазначив, що таке "ноу-хау" навряд чи можна назвати ефективним захистом.

"Досить часто їм це не допомагає. Якщо брати ці танки, то там і мобільність погіршується і кут огляду теж погіршується. І можна сказати, що їх нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки. І не допомагають", — сказав військовий.

Він додав, що якщо брати дрони українських Сил оборони, то професійні оператори, які ними керують, все одно знаходять можливості для враження такої техніки.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 квітня від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 462 980 військовослужбовців і, зокрема, 7 255 танків.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Гройсман, Клімкін
"Через початок АТО". Слідком РФ висунув звинувачення Гройсману, Клімкіну та Стецю
Європарламент
Європарламент схвалив пакет законів, спрямованих на боротьбу із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму
Армія РФ
За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб
ЗСУ, Україна
Армія РФ тисне на кількох напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення — Генштаб

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Бріджит Брінк
Передача ATACMS свідчить про непохитність підтримки України з боку США — пані посол
У Франції українські пілоти почали підготовку до польотів на F-16
У Франції українські пілоти почали підготовку до польотів на F-16
Єврокомісія
Reuters: Єврокомісія запропонує санкції за військові поставки з КНДР до Росії
ATACMS
США таємно передали Україні далекобійні ракети у березні. Держдеп підтвердив
На початок