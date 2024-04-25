За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

Станом на ранок 25 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 462 980 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1040 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7255 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14) од,
- артилерійських систем – 11836 (+28) од,
- РСЗВ – 1049 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1946 (+2)
Дані уточнюються.