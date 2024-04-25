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За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб
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За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 25 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 462 980 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1040 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7255 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11836 (+28) од,
  • РСЗВ – 1049 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1946 (+2)

Дані уточнюються.

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