Україна отримає перший транш за чотирирічною програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий, на суму 1,5 мільярда — надійде у квітні цього року.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час спільного брифінгу з главою уряду України Денисом Шмигалем у Києві, 8 березня.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility. Перший транш цієї допомоги в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже в березні, а невдовзі за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", — розповів Домбровскіс.

Виконавчий віцепрезидент ЄК наголосив, що Європа і далі буде поряд з Україною та надаватиме військову, фінансову та іншу підтримку.

Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами-членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту та транзиту української продукції. Він привітав ініціативу Єврокомісії щодо залучення Європейського інвестиційного банку та ЄБРР до реалізації ініціатив зі збільшення спроможності Шляхів солідарності.

"Завдяки відновленню діяльності Координаційної платформи з питань експорту української аграрної продукції за координуючої ролі особисто пана Валдіса Домбровскіса ми можемо констатувати прогрес у виробленні спільних рішень. При цьому українська сторона щоденно підтверджує високу якість української агропродукції, що постачається до держав-членів ЄС", — сказав Шмигаль.

Очільник уряду відзначив конструктивний підхід Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року.

"Розраховуємо на зважену позицію Європарламенту під час голосування щодо продовження таких заходів та очікуємо, що пропозиція Єврокомісії буде схвалена без жодних поправок. Разом з тим, преференційний режим торгівлі між Україною та ЄС має спиратися на більш ґрунтовні домовленості, побудовані на багаторічній основі. Маємо досягти принципових домовленостей щодо подальшої тарифної лібералізації торговельного режиму. Такі можливості нам відкриває механізм, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", — наголосив він.

Також під час зустрічі Домбровскіс та Шмигаль обговорили підготовку до проведення 9-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

8 березня Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс приїхав в Україну.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У межах програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування у межах цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів у межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій. Крім цього, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.

1 лютого 2024 року 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility.

28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.