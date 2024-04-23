Речниця чеського інформаційного агентства ČTK Мартіна Вашічкова заявила, що новина, яка була опублікована на сайті видання про нібито запобігання замаху Службою безпеки та інформації Чехії (BIS) на президента Словаччини Петера Пеллегріні, який планував здійснити 24-річний українець є фейком.

Про це йдеться в офіційній заяві ČTK.

Зазначається, що сьогодні вранці невідомий зловмисник розмістив вигадані тексти, які не були створені ČTK, на новинному вебсайті Česká noviny (ČN).

"Зловмисник зламав безпеку облікового запису системи публікацій вебсайту Česká noviny, при цьому служба новин ČTK, яку агентство розповсюджує своїм клієнтам, не постраждала", — розповіла Вашічкова.

Вона пояснила, що це був це був текст із заголовком "BIS запобігло замаху на новообраного президента Словаччини Петра Пеллігріні" та вигаданою екстраординарною заявою міністра закордонних справ Яна Ліпавського з таким же змістом. Дезінформація також була опублікована з відповідними повідомленнями в мобільному додатку ČN.

"ČTK не публікувала жодної інформації в такому вигляді у своїй службі новин. Повідомлення видалено з вебсайту České noviny, а доступ заблоковано", – сказала речниця інформагентства.

За її словами, ČTK спілкується з Інформаційною службою безпеки, Національним офісом кібербезпеки та поліцією щодо цієї хакерської атаки. Вашічкова додала, що "ми поки не будемо надавати більше інформації" з цього приводу.

7 квітня у другому турі президентських виборів у Словаччині переміг Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів після оброблення 100% бюлетенів. Президент у Словаччині обирається загальним голосуванням на п'ять років. У першому турі, що відбувся 23 березня, брали участь дев'ять кандидатів, але жоден з них не набрав абсолютної більшості.