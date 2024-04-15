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ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
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ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х

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ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
Соцмережі. Unsplash

Центр протидії дезінформації та кібердепартамент Служби безпеки України оприлюднили список каналів поширення російської пропаганди в соцмережі Х (колишній Tвітер).

Перелік опублікований на сайті ЦПД.

У списку станом на 15 квітня — 66 каналів.

Серед них — канали Дмитра Медведєва, Володимира Путіна, Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян, а також МЗС Росії, Міноборони РФ, пропагандистських медіа “RT”, “Вести”, “РИА Новости”, “Газета.Ru” та інші.

Зазначається, що список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі Х уникати акаунтів, які є інструментом поширення російської дезінформації та маніпуляцій.

ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х. ЦПД

ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х. ЦПД

ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х. ЦПД

ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х
ЦПД опублікував список каналів поширення роспропаганди у соцмережі Х. ЦПД
"Якщо вам відомі акаунти у Х (Twitter), які поширюють ворожу дезінформацію і яких немає у нашому списку, — будь ласка, повідомляйте нам на пошту [email protected]", — зазначили в ЦПД.

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