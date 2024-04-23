Пані посол України у США Оксана Маркарова припустила, що перший пакет допомоги після схвалення фінансування підтримки в Конгресі може надійти вже у квітні.

Про це дипломатка заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

Маркарова висловила сподівання, що голосування за законопроєкт пройде максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

Пані посол України в США підкреслила, що документ набирає чинності у той самий час і разом з тим настають повноваження виділяти зброю.

"Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко", — зазначила дипломатка.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо першого пакета допомоги, Маркарова наголосила: "Не будемо виключати навіть квітень".

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.