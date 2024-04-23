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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб зведення
Авіація ЗСУ на війні в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 15 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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