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На війні в Україні РФ втратила 800 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 800 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 23 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 060 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 800 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7241 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 13916 (+12) од,
  • артилерійських систем — 11765 (+29) од,
  • РСЗВ — 1046 (+0) од,
  • засоби ППО — 769 (+1) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9407 (+23),
  • крилаті ракети — 2117 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15845 (+33) од,
  • спеціальна техніка — 1936 (+2).

Дані уточнюються.

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