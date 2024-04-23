На війні в Україні РФ втратила 800 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 23 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 800 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7241 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 13916 (+12) од,
- артилерійських систем — 11765 (+29) од,
- РСЗВ — 1046 (+0) од,
- засоби ППО — 769 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9407 (+23),
- крилаті ракети — 2117 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15845 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1936 (+2).
Дані уточнюються.