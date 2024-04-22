Замах на Шефіра: в ОГПУ досі нікому не оголосили підозру

Офіс Генерального прокурора на теперішній час нікому не повідомляв про підозру у кримінальному провадженні про замах на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.

Про це йдеться у відповіді ОГПУ на запит Суспільного.

В Офісі генпрокурора зазначили, що досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.

"На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває", — йдеться у відповіді на запит.

30 березня Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

Що відомо про замах на Шефіра

22 вересня 2021 року на Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Шефір не постраждав, водія у важкому стані доставили у лікарню.

В Офісі президента заявили, що "напад на Шефіра демонструє протидію політиці голови держави" і пов'язали це з "курсом на деолігархізацію". Президент Зеленський, який у момент замаху перебував з робочим візитом у США, заявив, що інцидент "не послабить міцність президентської команди". Через замах він скоротив візит. Також Зеленський почав свій виступ в Генасамблеї ООН з Шефіра.

Поліція назвала три версії замаху на Шефіра: державна діяльність, тиск на владу, дестабілізація політичної ситуації. Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що слідство опрацьовує понад 10 версій у справі про замах Шефіра.

Сам Шефір заявив, що не пов'язує замах зі своєю діяльністю, оскільки зараз займається проєктами Студії "Квартал 95", але вважає, що замах на нього здійснили "для залякування влади".

За даними МВС, правоохоронці перевірили 430 га лісу поблизу місця замаху на вбивство Сергія Шефіра та вивчають відеозаписи з приватних камер.