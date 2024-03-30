Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

Відповідний указ №207/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України", — йдеться в указі.

Крім цього, згідно з указами №210/2024, №211/2024 та № 212/2024, та від 30 березня, Зеленський звільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка від виконання обов'язків своїх позаштатних радників.

Також указом №209/2024 Володимир Зеленський 30 березня звільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності.

Указом №208/2024 глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади радника – уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

29 березня Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника Офісу президента. Натомість глава держави призначив Олену Ковальську й Ірину Мудру.

Що відомо про звільнених

Сергій Шефір перебував на посаді першого помічника глави держави з 21 травня 2019 року. Він – давній товариш та бізнес-партнер Зеленського, співвласник студії "Квартал 95". За даними Слідство.Інфо саме йому Зеленський передав свою частку "Кварталу 95" напередодні президентських виборів 2019 року. У вересні 2021 року на Шефіра скоїли замах — його автівку обстріляли з автомата на Київщині, водій дістав поранення, сам Шефір не постраждав. В Офісі президента пов’язали напад на Шефіра із законом про деолігархізацію.

Михайло Радуцький став позаштатним радником президента 30 липня 2019 року. Він є нардепом від партії "Слуга Народу" і президентом клініки "Борис". Раніше, у 2014-2015 роках, він був радником голови КМДА Віталія Кличка. У 2013 році вийшов випуск російського телешоу "Битва екстрасенсів" за участю Радуцького, у ньому учасники намагалися "прочитати думки з його голови".

Сергій Трофімов був радником Зеленського з 4 листопада 2020 року, а до цього до листопада був першим заступником керівника Офісу президента і відповідав за регіональну політику. Ще раніше працював виконавчим продюсером студії "Квартал-95".

Олег Устенко був радником глави держави з 28 травня 2019 року. Він економіст, є членом наглядової ради міжнародного Фонду Блейзера. У 2014 році був директором Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Також є членом Національної інвестиційної ради.

Наталія Пушкарьова перебувала на посаді уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності з 4 грудня 2019 року. Восени 2023-го волонтери розкритикували її через бездіяльність. Вони намагалися добитись усунення посадовиці за допомогою петиції президенту.

Альону Вербицьку було призначено на посаду 13 жовтня 2021 року. До цього вона займалася правозахисною діяльністю в секторі безпеки і оборони. Також Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.