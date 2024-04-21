Допомога США дасть Україні шанс на перемогу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю NBC News.

"Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить ЗСУ, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", — сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи лише затягне її, президент зазначив: "Це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях".

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу. Саме тому нам потрібно мати системи озброєння. Стосовно конкретних термінів війни, то це залежить від того, як швидко військові отримають допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів", — підкреслив глава держави.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.