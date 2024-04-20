Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за схвалення законопроєкту про допомогу Україні.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", — написав він у мережі X.

Президент назвав законопроєкт життєво важливим та зазначив, що він "допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими".

Під час вечірнього звернення Зеленський також наголосив, що Україна використає американську підтримку, щоб зміцнити обидва народи і наблизити справедливе завершення війни.

"І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює та робить усе, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзями України", — додав він.

Палата представників Сполучених Штатів сьогодні 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.