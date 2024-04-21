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Збирає на освіту дітей в Африці: у Нью-Йорку нігерієць побив рекорд найдовшої гри у шахи
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Збирає на освіту дітей в Африці: у Нью-Йорку нігерієць побив рекорд найдовшої гри у шахи

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Нігерійський чемпіон з шахів Тунде Онакойя
Нігерійський чемпіон з шахів Тунде Онакойя на Таймс-сквер, Нью-Йорк, 18 квітня 2024 року. AP/John Minchillo

На Таймс-сквер у Нью-Йорку нігерійський шаховий майстер Тунде Онакойя безперервно грав у шахи протягом 58 годин. Таким чином він хоче зібрати 1 мільйон доларів для шахової освіти дітей у Африці.

Про це пише AfricaNews.

Почав грати 29-річний нігерієць 17 квітня та завершив свою 12:40 ранку в 20 квітня. Гра тривала рівно 58 годин. На кожну зіграну годину гри Онакойя та його суперник отримували лише п'ять хвилин перерви. Гра відбувалася на найвідомішій вулиці Нью-Йорка Таймс-сквер та транслювалася онлайн.

Він грав проти американського чемпіона з шахів Шона Мартінеса. Згідно з правилами Книги рекордів Гіннеса, щоб побити світовий рекорд — в гру мають грати обидва гравці безперервно.

Поточний рекорд шахового марафону становить 56 годин 9 хвилин 37 секунд, який мають два норвежці. Якщо досягнення нігерійця підтвердить Книга рекордів Гіннесса, Тунде Онакойя стане новим володарем рекорду найдовшого шахового марафону.

Чоловік розповів, що таким чином він хоче побити світовий рекорд та зібрати один мільйон доларів для шахової освіти дітей у Африці. Онакойя заснував Chess in Slums Africa у 2018 році. Організація займається підтримкою освіти дітей в африканських селах.

Підтримка до Онакойя зростала в інтернеті та на місці події. Там грали африканську музику та танці. Також збирали гроші — за перші 20 годин зібрали 22 тисячі доларів.

Серед десятків людей, які підбадьорювали Онакойю на сцені, був зірка нігерійської музики Давідо. Гравця також підтримав колишній віце-президент Нігерії Ємі Осінбаджо, який написав на платформі Х — "великі речі можна робити, будучи з маленького міста".

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