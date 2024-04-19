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Макрон: неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі
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Макрон: неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі

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Макрон: неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі
Президент Франції Еммануель Макрон. AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про неможливість побудувати для України таку саму систему ППО, як в Ізраїлі, оскільки Ізраїль розвивав та фінансував її протягом десятиліть.

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

За словами Макрона, це неможливо ще тому, що ресурси Європи обмежені.

“Ізраїль будував свою систему ППО останні десятиліття, фінансував її упродовж тривалого часу. Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України”, — заявив Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Раніше британський міністр закордонних справ Девід Кемерон в ефірі телевізійного каналу LBC заявив, що Британія не може збивати повітряні цілі над Україною, так само як під час атаки Ірану на Ізраїль, бо це становитиме ризик ескалації та повномасштабної війни у Європі.

Перед тим представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі поінформував, що Іран у ніч на 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО. Хагарі заявив, що, окрім американських, британські та французькі військові допомагали відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану.

Прем'єр Британії Ріші Сунак згодом підтвердив, що винищувачі британських ВПС збили декілька ударних дронів під час атаки Ірану на Ізраїль. Також повідомляється, що безпілотники, які летіли на Ізраїль, були збиті й Збройними силами США.

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